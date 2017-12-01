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12. 01. 2017

США ввели санкции против двух ведомств Северной Кореи

 
Министерство финансов США заявило о введении экономических санкций против министерства труда и Госплана КНДР. Под персональные ограничительные меры попали семь северокорейских чиновников, сообщает Интерфакс.
 
Санкции, в частности, затронули министра государственной безопасности Ким Вон Хонга, сотрудников министерств государственной и общественной безопасности, а также ответственных за пропаганду сотрудников Трудовой партии Кореи.
 
В ноябре 2016 года члены Совбеза ООН единогласно одобрили проект резолюции, предусматривающий введение новых санкций против КНДР. 

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Напомним, ранее в Пентагоне заявил, что США готовы сбить ракеты КНДР при наличии угрозы.

Источник: korrespondent.net

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