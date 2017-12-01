СМИ назвали имя автора компромата на Трампа

Экс-сотрудник разведывательных служб Великобритании Кристофер Стил подготовил опубликованный ранее в СМИ документ, в котором содержится информация о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В настоящее время 52-летний Стил является одним из директоров частной компании Orbis Business Intelligence. Данная организация занимается проведением различных расследований и обеспечением безопасности.



Кремль назвал компромат на Трампа фальшивкой

Напомним, ранее было опубликовано 35-страничное досье, в котором говорится о контактах членов избирательного штаба Дональда Трампа и российских спецслужб во время кампании, а также о наличии у России компромата на избранного президента. Сам Трамп назвал доклад ложным.

Источник: korrespondent.net