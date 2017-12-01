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12. 01. 2017

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Мадагаскаре

 
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на Мадагаскаре в 99 км западнее столицы островного государств – города Антананариву, сообщает Интерфакс.
 
Эпицентр зафиксированного землетрясения имел координаты –18.80 градуса южной широты и 46.57 градуса восточной долготы.
 
По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "очень сильное".

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Канады
 
Напомним, ранее на юге Филиппин произошло землетрясение магнитудой 7,3.

Источник: korrespondent.net

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