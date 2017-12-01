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12. 01. 2017

В Тбилиси подстрелили зятя президента Грузии

 
Зять грузинского президента Миндия Гогочури был ранен из огнестрельного оружия вечером 11 января в центре Тбилиси, сообщает телекомпания Рустави 2.
 
"В Миндию Гогочури, предположительно, попала одна пуля из огнестрельного оружия… Правоохранители перекрыли прилегающую территорию, на месте находятся бригады патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Миндия Гогочури доставлен в центр неотложной помощи республиканской больницы", – сказано в сообщении. 
 
Пока не уточняется, кто стрелял. 
 
В МВД Грузии возбудили уголовное дело по этому факту.

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Напомним, в прошлом году в Грузии взорвали автомобиль соратника Саакашвили.

Источник: korrespondent.net

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