В Тбилиси подстрелили зятя президента Грузии

Зять грузинского президента Миндия Гогочури был ранен из огнестрельного оружия вечером 11 января в центре Тбилиси, сообщает телекомпания Рустави 2.

"В Миндию Гогочури, предположительно, попала одна пуля из огнестрельного оружия… Правоохранители перекрыли прилегающую территорию, на месте находятся бригады патрульной полиции и эксперт-криминалисты. Миндия Гогочури доставлен в центр неотложной помощи республиканской больницы", – сказано в сообщении.

Пока не уточняется, кто стрелял.

В МВД Грузии возбудили уголовное дело по этому факту.



Сын экс-президента Польши Леха Валенсы найден мертвым

Напомним, в прошлом году в Грузии взорвали автомобиль соратника Саакашвили.

Источник: korrespondent.net