Итоги 11.01: Прощальные слезы Обамы, тезисы Трампа

"Исламское государство" и Талибан объявили джихад друг другу

Террористы "Исламского государства" и афганские радикалы Талибан объявили друг другу "священную войну – джихад". Полиция провинции Гельменд на юге Афганистана располагает соответствующими документами.

Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге

Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге озвучил ситуацию на Светлодарской дуге. По его словам, в результате боевых действий подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции.

Минюст запустил реестр должников

Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство.

Сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном сайте Минюста.

Трамп провел свою первую пресс-конференцию

Избранный президент США Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию с момента своей победы в гонке с Хиллари Клинтон.

Корреспондент.net собрал главные посылы Трампа, который вскоре займет кабинет Обамы в Белом доме.

Обама выступил с прощальной речью

Действующий американский президент Барак Обама выступил с прощальной речью. Обращаясь к американцам в последний раз на этом посту Обама прослезился. Главными темами его выступления стали достижения на посту президента США, а также вызовы будущего.

Гройсман озвучил главную задачу Кабмина на 2017 год

Глава правительства Владимир Гройсман во время заседания Кабмина заявил о главной задаче правительства на 2017 год.

"Хотел бы подчеркнуть, что люди должны чувствовать изменения. Я хочу еще раз подтвердить и заверить всех граждан, что правительство и я лично, как премьер-министр, в 2017 году сделаем все от нас зависящее, для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни", – заявил премьер, отметив, что для Кабмина "это задача номер один".

Киев предложил обмен пленными по формуле "228 на 48"

Киев готов обменять 228 сепаратистов на 48 украинцев, находящихся в плену на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.

"Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение", – сказал он.

Источник: korrespondent.net