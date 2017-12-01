Итоги 11.01: Прощальные слезы Обамы, тезисы Трампа

"Исламское государство" и Талибан объявили джихад друг другу
Террористы "Исламского государства" и афганские радикалы Талибан объявили друг другу "священную войну – джихад". Полиция провинции Гельменд на юге Афганистана располагает соответствующими документами.
Украинские военные заняли новые позиции на Светлодарской дуге
Спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге озвучил ситуацию на Светлодарской дуге. По его словам, в результате боевых действий подразделения ВСУ заняли определенные очень важные новые позиции.
Минюст запустил реестр должников
Министерство юстиции Украины запустило Единый реестр должников. В этот реестр вносятся данные о гражданах и компаниях, которые в соответствии с решениями суда признаны должниками и в отношении которых открыто соответствующее исполнительное производство.
Сведения о должниках, которые включены в Единый реестр должников, должны быть открытыми и должны размещаться на официальном сайте Минюста.
Трамп провел свою первую пресс-конференцию
Избранный президент США Дональд Трамп провел первую пресс-конференцию с момента своей победы в гонке с Хиллари Клинтон.
Корреспондент.net собрал главные посылы Трампа, который вскоре займет кабинет Обамы в Белом доме.
Обама выступил с прощальной речью
Действующий американский президент Барак Обама выступил с прощальной речью. Обращаясь к американцам в последний раз на этом посту Обама прослезился. Главными темами его выступления стали достижения на посту президента США, а также вызовы будущего.
Гройсман озвучил главную задачу Кабмина на 2017 год
Глава правительства Владимир Гройсман во время заседания Кабмина заявил о главной задаче правительства на 2017 год.
"Хотел бы подчеркнуть, что люди должны чувствовать изменения. Я хочу еще раз подтвердить и заверить всех граждан, что правительство и я лично, как премьер-министр, в 2017 году сделаем все от нас зависящее, для того, чтобы вы почувствовали положительные изменения в своей жизни", – заявил премьер, отметив, что для Кабмина "это задача номер один".
Киев предложил обмен пленными по формуле "228 на 48"
Киев готов обменять 228 сепаратистов на 48 украинцев, находящихся в плену на временно оккупированных территориях. Об этом сообщил советник главы СБУ Юрий Тандит.
"Мы вышли с инициативой, мы готовы передать 228 человек, чтобы забрать 48. Беспрецедентное предложение", – сказал он.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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