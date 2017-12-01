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12. 01. 2017

РФ создает подразделения по борьбе с дронами

В российском Восточном военном округе будут созданы подразделения по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом сообщил начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.

"На ракетно-стрелковой конференции, которая прошла в Амурской области, обсуждались вопросы совершенствования методов борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) и создание соответствующих подразделений", – уточнил он.

По словам Гордеева, на конференции также был разработан план проведения крупномасштабного тактического учения войск ПВО на полигоне в Бурятии, обсуждалось проведение учений с боевым применением средств ПВО, организация боевого дежурства и взаимодействия авиации, средств войсковой ПВО и сил ПВО береговых войск Тихоокеанского флота, подводились итоги полевых выходов войск ПВО округа, тактических учений с боевыми пусками ракет.

Напомним, в Украине создали уникальный беспилотник, может летать несколько часов, покрывать расстояние в сотни километров, а также брать на борт десятки килограмм груза.

Источник: korrespondent.net

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