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12. 01. 2017

Эксперты исключили теракт на борту Ту-154

 
В России военное следствие провело взрывотехнические экспертизы извлеченных со дна Черного моря обломков самолета Ту-154Б-2, разбившегося 25 декабря 2016 года сразу после вылета с сочинского аэродрома Адлер. Об этом сообщает КоммерсантЪ.
 
Следов взрыва на борту самолета или его боевого поражения ракетой эксперты не обнаружили. Таким образом, исключены из списка возможных причин катастрофы теракт.
 
Экспертам-взрывотехникам военные следователи поручили в первую очередь проверить извлеченные из воды багаж, кресла и куски внутренней обшивки фюзеляжа на наличие следов взрывчатки. Кроме того, специалисты должны были оценить специфику повреждений конструкций самолета, на которых взрывная волна от заложенной в салоне бомбы оставляет характерные разрывы с загнутыми наружу краями.
 
Отработав и исключив террористическую версию катастрофы Ту-154Б-2, специалисты сосредоточились на другой - ошибке, возможно, допущенной экипажем. Напомним, самолет, по данным немногих очевидцев, не падал, а плавно снижался к поверхности воды, нос машины при этом был "неестественно задран". Эта картина происшедшего, по данным специалистов, свидетельствует о том, что машина была по какой-то причине выведена экипажем на закритические углы атаки и в этом положении никак не могла набрать высоту.
 
Дать точный ответ относительно причин аварии, впрочем, смогут только военно-авиационные эксперты, которые заняты сейчас анализом информации, полученной с параметрического и речевого самописцев Ту-154Б-2. Последние не исключают, что ошибкам летчиков могли поспособствовать и какие-то возникшие при взлете технические проблемы.
 
Напомним, ранее сообщалось, что водолазы обнаружили обломки третего бортового самописца потерпевшего крушение Ту-154. Он оказался разрушен.
 
 

Источник: korrespondent.net

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