Индия заставила Amazon изъять из продажи половики с флагом

Министр иностранных дел Индии раскритиковала один из крупнейших интернет-магазинов в мире Amazon за продажу в Канаде половиков с индийским флагом.

Сушма Сварадж написала в Twitter, что Amazon должен принести "безусловные извинения" и убрать из своего каталога эти "оскорбительные товары". В противном случае она пригрозила аннулировать индийские визы для сотрудников Amazon.

Половики, которые продавались на сайте Amazon третьей стороной, исчезли из интернет-магазина в среду.

"Товар больше не доступен для продажи на сайте", – подтвердила представитель Amazon.

Интернет-магазин торгует половиками с изображениями флагов разных стран, однако в Индии осквернение флага наказывается штрафом и тюремным заключением.

Отметим, в июне Amazon столкнулся с аналогичной проблемой из-за продажи половиков с изображением индуистских богов.

Напомним, прокуратура американского штата Арканзас обратилась в суд с требованием к компании Amazon предоставить данные "умного динамика" Amazon Echo для расследования убийства.

Источник: korrespondent.net