Сутки в АТО: погиб один военный

За прошедшие сутки в результате обстрелов по позициям украинских военнослужащих в зоне проведения антитеррористической операции погиб один военный. Еще четверо были ранены и один травмирован, сообщили в пресс-центре штаба АТО утром в четверг, 12 января.

Всего сепаратисты 62 раза открывали огонь по позициям вооруженных сил Украины. В частности, на Мариупольском направлении боевики вели огонь по Красногоровке и Марьинке из минометов калибра 120 мм и 82 мм, по Павлополю, Гнутовому, Гранитному, Водяному, Новогригоровке, Широкино, Талаковке, Марьинке – из гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении боевики обстреливали Троицкое из артиллерии калибра 122 мм, Новозвановку и Троицкое – из минометов калибра 120 мм и 82 мм и гранатометов, Крымское – из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР, Станицу Луганскую – из стрелкового оружия.

На Донецком направлении боевики вели огонь из минометов калибра 120 мм и 82 мм по окрестностям Авдеевки, Зайцевого, Новгородского и Троицкого, из гранатометов и стрелкового оружия – по Авдеевке, Майорску, Пивничному, Новоселовке Второй, Железному, Верхнеорецкому и Зайцевому, из вооружения БМП – Авдеевку. Кроме того, снайпер вел огонь по Опытному.

Напомним, накануне позиции вооруженных сил Украины были обстреляны 49 раз.

Источник: korrespondent.net