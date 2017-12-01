В Авдеевке на несколько дней ограничат подачу воды

Воду в Авдеевку будут подавать ограничено, по часам, еще несколько дней. Об этом заявил глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский в эфире телеканала 112 Украина утром в четверг, 12 января.

"Вчера после 19.00 был обстрел, и была обесточена одна из линий, Донецкая фильтровальная станция отключена. Но вода подается в Авдеевку по часам. Еще сегодня-завтра почасовая подача воды будет", – уточнил он.

По словам Жебривского, военно-гражданская администрация Авдеевки уже подала заявку в совместный координационный центр на ремонт поврежденных электросетей. "В ближайшее время ожидаем, что выйдем на ремонт. Наша сторона уже дала разрешение, ожидаем разрешения с российской стороны. Надеюсь, здравого смысла хватит и обстреливать ремонтников не будут", – добавил Жебривский.

Ранее генеральный директор Авдеевского коксохимзавода Муса Магомедов сообщил, что вечером 11 января в результате обстрела Авдеевки из тяжелого оружия была перебита одна линия электропередач и обесточена Донецкая фильтровальная станция.

Источник: korrespondent.net