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12. 01. 2017

В Турции депутаты подрались из-за конституции

 
В парламенте Турции подрались депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), сообщает телеканал NTV.
 
В ходе обсуждения поправок в Конституции страны депутаты от оппозиции попытались блокировать трибуну, после чего депутаты от ПСР вступили с ними в потасовку.
 
В рещультате кесколько человек были травмированы, а заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа. В ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.
 
 
В Турции уволили более шести тысяч человек, причастных к перевороту

Источник: korrespondent.net

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