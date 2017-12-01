В Турции депутаты подрались из-за конституции

В парламенте Турции подрались депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР) и оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), сообщает телеканал NTV.

В ходе обсуждения поправок в Конституции страны депутаты от оппозиции попытались блокировать трибуну, после чего депутаты от ПСР вступили с ними в потасовку.

В рещультате кесколько человек были травмированы, а заместитель главы ПСР Фатих Шахин получил перелом носа. В ходе драки были повреждены микрофоны и стулья, которыми депутаты бросались друг в друга.

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Источник: korrespondent.net