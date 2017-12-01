В РФ поставили диагноз полицейскому-маньяку, убившему 59 женщин

Бывший сотрудник транспортной полиции Михаил Попков, который был осужден пожизненно за убийство 22 женщин в городе Ангарск Иркутской области РФ и признавшийся в 59 новых преступлениях, направлен на судебно-психиатрическую экспертизу.

Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на следователя по особо важным делам СУ СКР по региону Евгения Карчевского.

"В настоящее время Попков проходит судебно-психиатрическую экспертизу в условиях стационара в Иркутске. После ее завершения ему будет передано на ознакомление обвинительное заключение по всем 59 эпизодам, совершенным с 1992 по 2010 годы, по которым он дал признательные показания, и дело будет направлено в Иркутский областной суд для вынесения приговора", – сказал Карчевский.

Он отметил, что Попкову поставлен диагноз "гомицидомания" или страсть к убийству, который не является симптомом психического расстройства, поэтому он вряд ли будет признан невменяемым.

Следователь уточнил, что в настоящее время так называемому ангарскому маньяку предъявлено обвинение в 47 убийствах женщин, еще по 12-ти следственные действия продолжаются, но близки к завершению. По всем он написал явки с повинной.

"Среди преступлений, в которых он признался, были и так называемые "глухари", и неизвестные нам факты, которые находили свое подтверждения в виде найденных в указанных им местах останков жертв. Свои преступления Попков запоминал покадрово, и все это буквально посекундно описывал в явках и давая показания. При этом каких-либо эмоций он не демонстрировал", – отметил Карчевский.

Продолжая разговор про личность маньяка, следователь отметил его большую физическую силу. Попков в молодости занимался биатлоном, а сейчас подтягивается на турнике 50 раз. Именно это позволило ему буквально голыми руками убивать женщин, причем есть несколько двойных убийств.

Как сообщал Корреспондент.net, Михаила Попкова задержали летом 2012 года, а в январе 2015 приговорили к пожизненному сроку. Тогда его признали виновным в 22 убийствах молодых женщин в городе Ангарск. Преступления он совершал в течение восьми лет – с 1992 по 2000 год.

Источник: korrespondent.net