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12. 01. 2017

В РФ заявили о задержании десятков боевиков ИГИЛ

В Чечне российские правоохранители провели масштабную спецоперацию, в ходе которой ликвидировали сеть боевиков, тесно связанную с Исламском государством. Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник в силовых структурах Северо-Кавказского федерального округа.

"Задержано несколько десятков бандитов, включая пособников", – сказал собеседник, подчеркнув, что вся сеть тесно связанного с ИГИЛ подполья раскрыта.

По оперативным данным, добавил он, в бегах находится один бандит.

По словам собеседника, масштабная спецоперация проводилась на территории Курчалоевского района, а также нескольких населенных пунктах Шалинского района.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Курчалоевском районе в ходе спецоперации уничтожены четверо боевиков, еще один был задержан. Погиб один сотрудник силовых структур.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Пентагоне заявили о том, что вклад России в борьбу с ИГИЛ нулевой.

Источник: korrespondent.net

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