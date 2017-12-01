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12. 01. 2017

Стала известна дата встречи Порошенко и Байдена

Президент Украины Петр Порошенко 15 января проведет встречу с вице-президентом США Джозефом Байденом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в четверг, 12 января.

Встреча состоится в рамках визита американского политика в Украину. В то же время в Администрации президента не обнародовали программу визита Байдена.

Старина Джо. Как Байден курировал Украину

Отметим, после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа 20 января Байдена на должности сменит Майк Пенс. В ноябре Байден уже поздравил своего приемника с будущим назначением. Байден занимает должность вице-президента США с 2009 года.

Напомним, в середине декабря Порошенко рассказал Байдену о ситуации на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

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