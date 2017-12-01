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12. 01. 2017

Прокуратура проверяет бой перед пленением Савченко

 
Военная прокуратура расследует бой 17 июня 2014 года в районе города Счастье Луганской области. Об этом со ссылкой на ответ пресс-службы Генпрокуратуры сообщает Цензор.
 
"Военной прокуратурой Харьковского гарнизона внесены в Единый реестр досудебных расследований ведомости с признаками уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 425 УК Украины, за фактом халатного отношения служащими лицами военной части В0624 к службе, что привело к тяжелым последствиям в виде гибели 16 военнослужащих, попадания 7 военнослужащих в плен незаконных вооруженных формирований, а также захвата, 17.06.2014 в районе г. Счастье Луганской области, представителями незаконных вооруженных формирований военной техники указанной военной части", - сообщается в документе.
 
Ответ прокуратуры
 
 
Как сообщалось ранее, Савченко обменяли на ГРУшников после почти двух лет заключения в России.
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Источник: korrespondent.net

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