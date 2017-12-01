Призывников из Крыма "разбросают" по России

Начиная с весеннего призыва 2017 года призывники Крыма начнут служить в других российских регионах. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщают РИА Новости.

"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до первого января 2017 года и начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал Тонкошкуров на подведении итогов осеннего призыва.

По его словам, призыв в российскую армию в республике Крым, городе Севастополь, проводится уже два года.

"Для обеспечения прав граждан, проживающих в этих субъектах, в 2014 году был принят федеральный закон, в соответствии с которым за ними сохранены все отсрочки, ранее предоставленные им по законодательству Украины, а вынужденные переселенцы и беженцы, получившие гражданство РФ, получили право на отсрочку от призыва на военную службу", - добавил Тонкошкуров.

Напомним, ранее сообщалось, что в России возбудили сотни уголовных дел за уклонение от призыва и службы в армии.

Минобороны раскрыло детали призыва офицеров запаса

Источник: korrespondent.net