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12. 01. 2017

Призывников из Крыма "разбросают" по России

 
Начиная с весеннего призыва 2017 года призывники Крыма начнут служить в других российских регионах. Об этом заявил начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба вооруженных сил России генерал-полковник Василий Тонкошкуров, сообщают РИА Новости.
 
"Граждане, призванные с территории Крыма, направлялись для прохождения военной службы в соединения и воинские части в границах полуострова, однако эти ограничения действовали только до первого января 2017 года и начиная с текущего года граждане будут направляться для прохождения военной службы в соединения и воинские части, расположенные и в других регионах страны в зависимости от потребности войск", - сказал Тонкошкуров на подведении итогов осеннего призыва.
 
По его словам, призыв в российскую армию в республике Крым, городе Севастополь, проводится уже два года.
 
"Для обеспечения прав граждан, проживающих в этих субъектах, в 2014 году был принят федеральный закон, в соответствии с которым за ними сохранены все отсрочки, ранее предоставленные им по законодательству Украины, а вынужденные переселенцы и беженцы, получившие гражданство РФ, получили право на отсрочку от призыва на военную службу", - добавил Тонкошкуров.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в России возбудили сотни уголовных дел за уклонение от призыва и службы в армии.
 
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Источник: korrespondent.net

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