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12. 01. 2017

Жертвами морозов в Европе стали более 70 человек

Самые низкие за последние десятилетия температуры и сильные снегопады на Балканах, в Греции и Восточной Европе привели к гибели десятков людей. Пока зафиксировано 73 смертельных случая, сообщает Радио Свобода.

Этой зимой в регионе наблюдается наибольшее с 1963 года похолодание. Показатели термометров в ночное время опускаются ниже минус 20 градусов по Цельсию. Только на этой неделе на Балканах замерзали 15 человек, большинство из которых – пожилые люди и бездомные.

Гуманитарные агентства по оказанию помощи особенно беспокоит, что более 15,5 тысяч мигрантов и искателей убежища размещались на греческих островах в лагерях, которые не имеют адекватной инфраструктуры.

Похожая ситуация наблюдается и в Сербии, где находится более 7,5 тысяч мигрантов. Сербские власти 11 января призвали всех мигрантов переехать в специальные убежища на время холодов. Но сотни мигрантов остались в самодельных укрытиях, на заброшенных складах и в железнодорожных вагонах в Белграде.

Напомним, в Украине жертвами морозов стали восемь человек.

Источник: korrespondent.net

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