Минюст: У "торнадовцев" нет претензий к сотрудникам СИЗО

Сотрудники Лукьяновского СИЗО в Киеве не производили неправомерных действий в отношении подследственных бойцов роты "Торнадо". У самих "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Украины Дениса Чернышова.

"В СИЗО вчера были доставлены подследственные, которые проходят по делу "Торнадо", бывшие бойцы батальона "Торнадо". Один из подследственных, который был не согласен с ходом следствия и ходом судебных заседаний, начал высказывать свое недовольство, что их позицию не слышат и не воспринимают, после этого совершил акт привлечения внимания к своей позиции – отрезал себе часть уха", – рассказал Чернышов.

При этом он подчеркнул: "Не было никаких нападений на сотрудников СИЗО, не было никаких агрессивных действий со стороны "торнадовцев".

Замминистра рассказал, что после инцидента "торнадовец" был доставлен в больницу, где ему пришили ухо, после чего вновь доставили в СИЗО.

"После этого подследственных распределили по камерам и по состоянию на сейчас ситуация под контролем, состояние "торнадовца" удовлетворительное", – отметил он.

По словам Чернышова, полиция расследует уголовное производство в связи с данным инцидентом.

Отвечая на вопрос о том, были ли со стороны сотрудников СИЗО какие либо неправомерные действия по отношению к подследственным "торнадовцам", замминистра сказал: "Со стороны подследственных не было в адрес работников СИЗО никаких замечаний и претензий. Исходя из этого, могу вам сказать, что не было неправомерных действий".

Как сообщал Корреспондент.net, вечером 11 января появилась информация о якобы нападении бывших бойцов роты Торнадо на охрану Лукьяновского СИЗО.

Один из заключенных нанес себе телесные повреждения, попытавшись отрезать часть уха.

Во время конфликта здание СИЗО окружала полиция для того, чтобы обеспечить порядок.

В Лукьяновском СИЗО за полгода умерли 15 заключенных

Источник: korrespondent.net