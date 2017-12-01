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12. 01. 2017

В Германии поезд сошел с рельсов от столкновения с банкоматом

В городе Динслакен (Германия) грузовой поезд сошел с рельсов из-за столкновения с банкоматом, который неизвестные кинули на пути, чтобы вскрыть. Об этом сообщает издание Express со ссылкой на представителя местной полиции.
 
В результате произошедшего с рельсов вылетел головной вагон, в котором находились машинист и двое помощников. Никто не пострадал.
 
По предварительной версии, преступники намеревались забрать деньги из банкомата, однако скрылись после произошедшего. Как отмечается, в результате наезда поезда аппарат разломился, а находившиеся в нем купюры и монеты разлетелись. Их собрали сотрудники полиции. Откуда и когда был украден банкомат, не сообщается.
 
Грузовой состав перевозил в том числе газ и горючие жидкости. Утечки не произошло.
 
Напомним, ранее сообщалось, что в Сербии столкнулись пассажирский и грузовой поезда.
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Источник: korrespondent.net

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