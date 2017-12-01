В Крыму задержан активист Украинского культурного центра

Сегодня в оккупированном Крыму был задержан активист Украинского культурного центра Андрея Виноградова. Об этом сообщил основатель центра Леонид Кузьмин.

"Сегодня утром ФСБ задержала активиста УКЦ Андрея Виноградова", – написал Кузьмин на своей странице в Facebook.

Обстоятельства задержания активиста пока неизвестны, как и основания, которыми руководствовались российские силовики.

Украинский культурный центр в Крыму был основан в мае 2015 года. 9 января 2017 года его активисты обратились к депутатам Верховной Рады с просьбой оказать им помощь в сохранении украинской культуры и языка на территории оккупированного полуострова.

Как сообщал Корреспондент.net, 10 января ФСБ задержала украинца на границе с Крымом. Мужчина изменил фамилию, чтобы попасть на полуостров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Крыму продлили арест трем украинцам, которых обвиняют в подготовке диверсий.

Источник: korrespondent.net