В Сумах из-за пожара эвакуировали 1300 школьников

В Сумах из-за пожара в спортивном клубе эвакуировали учеников расположенной неподалеку школы №29. Информация о пожаре в клубе В-tone на ул. Заливной поступила в 9.40 четверга, 12 января, сообщает местное издание 0542.ua.

Посетители и персонал спортивного клуба (20 человек) были оперативно эвакуированы. Также спасатели эвакуировали из соседней школы №29 1 300 учеников, отменив занятия. В то же время в расположенном неподалеку детском саду "Радость" эвакуация пока не проводилась.

Напомним, недавно во Львове горел завод Электрон, помещения которого занимают целый квартал.

Источник: korrespondent.net