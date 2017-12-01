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12. 01. 2017

В Украине с начала холодов умерли 40 человек

В Украине с начала морозов в результате переохлаждения умерли 40 человек, в том числе 11 – за последние сутки. Об этом сообщила начальник управления экстренной медицинской помощи Министерства здравоохранения Татьяна Тимошенко на пресс-конференции в четверг, 12 января.

"К сожалению, есть 40 смертельных случаев. Еще вчера было 29 человек... Из 40 в медицинских учреждениях умерли три человека, на улице – 27 человек и 10 – в домах.. Причиной этих смертей стало употребление алкоголя и замерзание после этого ", – сказала Тимошенко.

Наибольшее количество умерших от холода зафиксировано в Ровненской, Львовской и Николаевской областях.

Также, за медицинской помощью по состоянию на утро четверга обратили 869 человек, из них госпитализированы 753 человека.

Ранее синоптики заявляли, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел.

Источник: korrespondent.net

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