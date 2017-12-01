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12. 01. 2017

Минобороны РФ: Адмирал Кузнецов взял курс домой

Единственный авианесущий крейсер России Адмирал Кузнецов покидает Срезиземное море и возвращается на базу Северного флота в Североморск. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Интерфакс.

"В пункт постоянного базирования Североморск с 6 января возвращается корабельная авианосная ударная группа Северного флота, в состав которой входит тяжелый авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов и более 40 летательных аппаратов корабельной авиации, использовавшихся для нанесения ударов по международным террористическим группировкам", – сказал Конашенков.

Как сообщал Корреспондент.net, Россия направила авианесущую группу к берегам Сирии в октябре 2016 года. 15 ноября палубные истребители с Адмирала Кузнецова впервые были задействованы в военной операции на территории Сирии.

Но за два месяца у берегов Сирии Россия потеряла сразу два боевых самолета с единственного авианесущего корабля. Катастрофы произошли 14 ноября и 5 декабря.

Источник: korrespondent.net

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