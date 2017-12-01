Комитет Европарламента одобрил соглашение по безвизу с Грузией

Комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел подтвердил соглашение о визовой либерализации с Грузией. Об этом сообщается в аккаунте комитета в Twitter.

"Отмена виз для Грузии: комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам подтвердил соглашение с Советом ЕС. Голосование состоится на заседании Европарламента в феврале", – говорится в сообщении.

За одобрение соглашения cГрузией проголосовали 42 депутата, против – двое, один воздержался.

#Visa waiver for #Georgia: @EP_Justice confirms deal w/ @EUCouncil. Vote in #EPlenary in February | @GabrielMariya pic.twitter.com/aKYJrxZnlW — LIBE Committee Press (@EP_Justice) 12 января 2017 г.

Как сообщал Корреспондент.net, 20 декабря 2016 года комитет постоянных представителей стран ЕС (COREPER) утвердил от имени Совета достигнутое с Европарламентом соглашение по визовой либерализации для Грузии.

Также сообщалось, что Грузия может получить безвиз быстрее Украины.

Источник: korrespondent.net