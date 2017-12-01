Кремль назвал танки США в Польше угрозой России

В России рассматривают размещение в Польше американских танков и бронетехники как угрозу ее интересам и безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Интерфакс.

"Мы смотрим на это как на угрозу для нас. Это действия, которые угрожают нашим интересам, нашей безопасности, – сказал Песков. – Тем более, что речь идет о том, что третья страна наращивает свое военное присутствие у наших границ в Европе".

Пресс-секретарь Путина отметил, что США "это даже не европейское государство".

По словам Пескова, "любая страна наращивание иностранного военного присутствия у своих границ может воспринимать и будет воспринимать негативно".

Как сообщал Корреспондент.net, американские военные доставили в Польшу танки для сдерживания России. На польской территории находится уже около 1,3 тысяч военных из США.

В Германию прибыли сотни танков из США

Источник: korrespondent.net