Инаугурация Трампа: онлайн, подробности

Инаугурация Дональда Трампа, 45-го президента США, состоится в полдень 20 января 2017 года (около 19:00 по киевскому времени). В это время завершится срок полномочий Барака Обамы.

Все инаугурационные мероприятия растянутся на три дня - с 19 по 21 января.

19 января состоится концерт звезд, согласившихся петь для приветствия Трампа.

20 января в 12:00 Трамп присягнет народу США, а вечером примет бал.

Гимн США во время инаугурации споет 16-летняя певица с украинским корнями Джэки Иванко.

Ведущего церемонии по инициативе Трампа сменили впервые с 1957 г. Вместо 89-летнего Чарльза Бротмана, проводившего ее 60 лет, диктором будет 58-летний Стив Рэй.

Инаугурация обойдется примерно в $200 миллионов.

Следить за инаугурацией Трампа можно будет онлайн на Корреспондент.net.

График инаугурационных мероприятий

19 января - утром начнется официальная часть. Трамп возложит венок на Арлингтонском национальном мемориальном кладбище в Вашингтоне. К вечеру состоится праздничный приветственный концерт звезд возле мемориала Линкольну.

20 января – день инаугурации. Протокол включает несколько этапов церемонии. Около 10.00 Трамп и новый вице-президент Майк Пенс с женами прибудут в Белый Дом. На пороге их встретят действующий президент Барак Обама с супругой и действующий вице-президент Джо Байден с женой. Последует 15-минутное чаепитие.

10.30 - отъезд кортежей президентов и вице-президентов со свитой. Последним будет ехать автомобиль с Обамой и Трампом. Согласно протоколу, Обама будет сидеть в автомобиле справа, а Трамп – слева.

11.15 - на западной лестнице Капитолия начинается присяга вице-президента.

После нее слово берет новоизбранный президент США - он должен произнести речь непосредственно перед инаугурацией.

Дональд Трамп отказался от услуг спичрайтеров и сам пишет себе речь, взяв за образец выступления Джона Кеннеди и Рональда Рейгана.

12.00 - Трамп присягает на верность американскому народу. Срок действия полномочий Обамы истечет в полдень, и преемник официально примет полномочия.

Присяга звучит так: I do solemnly swear (or affirm) that I will faithfully execute the office of President of the United States, and will to the best of my ability, preserve, protect, and defend the Constitution of the United States.

("Я <_d0b8_d0bc_d18f_> торжественно клянусь (или заявляю), что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединённых Штатов)

После инаугурации прежний и новый президенты возвращаются в Белый Дом, но теперь Трамп сидит в авто – справа, а Обама – слева. По прибытию в президентскую резиденцию Обама садится в вертолет и улетает на военную базу Эндрюс.

А в это время Трамп на трибуне Белого Дома принимает инаугурационный парад, который проходит по Пенсильвания-авеню от Конгресса к Белому дому.

18.00 - инаугурационный бал.

21 января - последний день церемоний. Молитвенный завтрак в Национальном соборе США. Приглашены нескольких тысяч представителей религий, а также представители американской политической и деловой элиты.

Цена шоу

Предварительно - 175 - 200 миллионов долларов. Только обеспечение безопасности в США в эти дни обойдется в 100 млн.

Деньги на инаугурацию президента США поступают из 2 основных источников: взносы частных доноров и средства налогоплательщиков. Трамп рассчитывает выручить от благодетелей около 65-70 млн. Согласно законодательству США, на инаугурацию корпорации могут перечислять до 1 миллиона долларов (например, компания Boeing уже перечислила $1 млн). А частные лица могут жертвовать нелимитированные суммы, однако имя каждого, кто перечислил свыше 200 тысяч, должно быть обнародовано.

Кроме того, некоторые средства на инаугурацию собираются за счет продажи билетов на "молитвенный завтрак". Они стоят от 25 тысяч до миллиона долларов, в зависимости от приближенности места к президенту.

Звезды и гости

Многие звезды отказались выступать на инаугурационном концерте Трампа - это Элтон Джон, Моби, Селин Дион, Шакира, Бейонсе, Джон Бон Джови, U2. Многие из них во время предвыборной кампании симпатизировали Хиллари Клинтон.

В итоге развлекать гостей инаугурации Трампа будут Нью-Йоркский танцевальный коллектив The Rockettes и мормонский табернакальный хор.

Гимн США во время инаугурации споет 16-летняя певица с украинским корнями Джэки Иванко. Это праправнучка иммигрантов из Закарпатья по фамилии Иванчо (Evancho). Ее прапрабабушка по линии отца родилась в Украине, а прапрадедушка - в России, они переехали в США, и их сын Джозеф Иванчо - прадедушка Джеки - родился уже в Пенсильвании.

По данным СМИ, Трамп лично звонил менеджеру Джеки, чтобы пригласить ее выступить на церемонии.

В 2011 году она уже выступала на благотворительном мероприятии Трампа - тогда ей было 10 лет:

Джеки Иванко и Трамп (фото из Facebook Иванко)

Обладательница "золотого" сопрано, финалистка талант-шоу America's Got Talent Джеки Иванко станет самой молодой исполнительницей государственного гимна на инаугурации президента США.

Cмотрите фотогалерею: Инаугурация Трампа: онлайн, подробности

На торжествах 20 января будут Хилари Клинтон с мужем Билом Клинтоном, экс-президент США Джордж Буш с женой Лорой, 39-й президент США Джимми Картер с супругой Розалин. 41-й президент США - 92-летний Джордж Буш-старший пропустит инаугурацию по состоянию здоровья.

Поскольку нынешняя инаугурация по уровню участия от стран будет проходить по тем же правилам, что и в предыдущие годы, то на официальные мероприятия приглашаются только послы стран. Никаких приглашений президентам других стран не высылают.

