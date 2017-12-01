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12. 01. 2017

В Украине от гриппа умерли 18 человек

С начала эпидемического сезона (3 октября) в Украине от гриппа умерли 18 человек. Об этом сообщила заведующая центром гриппа и ОРВИ Украинского центра по контролю и мониторингу заболеваний Татьяна Дыхановская на брифинге в четверг, 12 января.

Она отметила, что смертность от гриппа в этом году находится на уровне предыдущего эпидемического сезона.

С начала эпидемического сезона в стране зарегистрировано чуть более 3 миллионов случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Всего переболело 7,7% населения Украины.

По словам Дыхановской, в прошлом году в структуре смертности от гриппа доминировал штамм гриппа H1N1(Калифорния) пандемический. "В этом году H3N2(Гонконг), как и прогнозировалось", – сказала она.

Напомним, Минздрав ждет пика эпидемии гриппа в феврале.

Источник: korrespondent.net

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