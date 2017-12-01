Автор компромата на Трампа пустился в бега – СМИ

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, которого считают автором опубликованного недавно документа о якобы имеющемся у России компромате на избранного президента США Дональда Трампа, опасается за свою жизнь и пустился в бега. Об этом сообщает британская газета The Daily Trlegraph в четверг, 12 января.

"52-летний Кристофер Стил спешно покинул свой дом в Суррее в среду утром, когда понял, что его имя вскоре станет известно общественности", – пишет издание.

Источник, близкий к Стилу, сказал газете, что "он боится быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы". По информации издания, к вечеру среды жены и детей ранее работавшего в британской разведке МИ-6 Стила также уже не было дома.

В поисках видео. Детали "компромата" на Трампа

Накануне некоторые СМИ заявили, что компромат на Трампа оказался шуткой троллей.

Источник: korrespondent.net