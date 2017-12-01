Конфликт в СИЗО. Как бастуют бойцы Торнадо

В ночь со среды на четверг в украинских СМИ появилась информация о бунте в Лукьяновском СИЗО.

Бойцы печально известного батальона Торнадо столкнулись с надзирателями, однако теперь все стороны противостояния отрицают какие-либо конфликты.

Один боец разрезал себе ухо, как говорят, для привлечения внимания, однако под СИЗО были стянуты дополнительные отряды полиции.

Корреспондент.net собрал информацию о том, что на самом деле произошло в Лукьяновском СИЗО.

События ночи

Сначала в Нацполиции сообщали о нападении арестованных на охрану СИЗО.

Представитель Нацполиции Ярослав Тракало сообщил, что, по предварительной информации, между арестантами, которых доставили после заседания суда, и конвоем возник конфликт в здании СИЗО. Один из заключенных нанес себе телесные повреждения и сейчас под охраной доставлен в медучреждение.

Во время конфликта здание СИЗО окружала полиция для того, чтобы обеспечить порядок.

Нападения не было

Неправомерных действий со стороны подследственных бойцов расформированной роты "Торнадо" в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО не было, заявил заместитель министра юстиции Денис Чернышов.

По словам Чернышова, у "торнадовцев" также нет претензий к действиям работников изолятора.

"В СИЗО вчера были доставлены подследственные, которые проходят по делу "Торнадо", бывшие бойцы батальона "Торнадо". Один из подследственных, который был не согласен с ходом следствия и ходом судебных заседаний, начал высказывать свое недовольство, что их позицию не слышат и не воспринимают, после этого совершил акт привлечения внимания к своей позиции – отрезал себе часть уха", – рассказал он.



При этом замминистра подчеркнул: "Не было никаких нападений на сотрудников СИЗО, не было никаких агрессивных действий со стороны "торнадовцев".





По словам Чернышова, после инцидента "торнадовец" был доставлен в больницу, где ему пришили ухо, после чего вновь доставили в СИЗО.



"После этого подследственных распределили по камерам и по состоянию на сейчас ситуация под контролем, состояние "торнадовца" удовлетворительное", – отметил он.

Дело завели

Главное управление национальной полиции Украины в Киеве начало уголовное производство по факту столкновения заключенных и правоохранителей в Лукьяновском следственном изоляторе.

По факту инцидента полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему) Уголовного кодекса Украины.

Санкции этой статьи предусматривают ограничение свободы на срок до трех лет.

Версия Торнадо

Экс-командир роты Торнадо Руслан Онищенко рассказал свою версию событий в Лукьяновском СИЗО.

Он заявил, что торнадовцы не захватывали в заложники сотрудников СИЗО, а также, что бунт начался после того, как боец с позывным Ахилес разрезал себе ухо заточкой, чтобы показать свое несогласие с несправедливостью условий содержания в СИЗО.

По словам Онищенко, после того, как они вернулись с заседания суда, администрация "отшмонала спортивное оборудование и повесила на окна, где сидят "торандовцы" бояны, что бы солнечные лучи не проникали в камеры".

Онищенко заявил, что сотрудник СИЗО, сообщил новость о том, что арестованные не смогут заниматься спортом и наслаждаться солнечными лучами с улыбкой и весельем.

После этого между "торнадовцем" с позывным Ахилес и сотрудником СИЗО произошел словесный конфликт, который закончился тем, что заключенный разрезал себе ухо заточкой, а тюремщик убежал.

Бойцов Торнадо закрыли в боксах. По словам Онищенко, они ждали скорую для раненного 1 час и 40 минут. Захвата заложников и нападения на конвой не было. "И вот теперь читаем бредни в СМИ, ТОРНАДО захватили заложников. Онищенко побил Ахилеса за то что Ахилес признал вину в суде. ТОРНАДО напал на конвой", - написал Онищенко.

Системная проблема

Бывший глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький считает, что нападение на дежурного СИЗО бойцами Торнадо является прямым следствием бездействия прокуратуры и Минюста в деле о нападении несовершеннолетнего заключенного на прапорщика этого же СИЗО, которое состоялось 1 января.

“Последствий ни для кого не наступило, кроме прапорщика, который получил реанимацию, где и находится в настоящее время. И сотрудники средства собирают на операцию, а не за государственный счет это делается. А, и еще бонус к ситуации - думаю, что вчерашний случай расследоваться не будет. Талантливые реформаторы прописали в законе "О Высшем совете правосудия", что теперь это расследуется следователями Минюста. Которых нет. Другого действующим УПК не предусмотрено”, - написал Старенький.

Провокации в суде

Бойцов батальона Торнадо обвиняют в преступлениях, связанных с изнасилованиями, похищениями, незаконным завладением транспортом, созданием бандитской группировки, доведением до попытки самоубийства, незаконным проникновением в жилище, пытками.

Все преступления, по данным следствия, подозреваемые совершали в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года.

Сторонники расформированного батальона периодически пытаются сорвать судебные заседания. Сами же подсудимые ведут себя дерзко: оскорбляют суд, угрожают расправой и даже бросаются фекалиями.

В столкновениях под Оболонским судом Киева, где слушается дело Торнадо, уже пострадали 27 сотрудников полиции.

Благословение от церкви

Патриарх УПЦ КП Филарет благословил бойцов Торнадо, которые находятся под следствием за тяжкие преступления в АТО.

"Будем молиться, чтобы господь всемогущий вызволил их ... Они сидят так же за Украину, как Петр Калнышевский (атаман Запорожской Сечи, арестованный Москвой)", - заявил предстоятель УПЦ КП.

Источник: korrespondent.net