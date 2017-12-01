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12. 01. 2017

В ОБСЕ заявили о грузе-200 на границе с Россией

Миссия ОБСЕ заявила, что на украинско-российской границе заметила фургон с надписью Груз-200. Об этом сказано в недельном отчете миссии.

"7 января в 3:58 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска Донецк увидела фургон, зарегистрированный в Украине, который пересекал границу с Российской Федерациии в Украину. Фургон имел сообщения Груз-200 на бумаге формата А4 за лобовым стеклом", - отметили в миссии.

При этом в миссии не имели возможности проверить, перевозил ли автомобиль тела погибших.

"7 января в 9:43 Наблюдательная миссия на пограничном пункте пропуска Донецк увидела фургон с номерными знаками ЛНР, у которого на лобовом стекле была надпись на русском языке "Похоронные услуги" и который пересекал границу Украины в Российскую Федерацию", - добавили в ОБСЕ.
 
В миссии рассказали, что сопровождали фургон трое мужчин и одна женщина в гражданской одежде. Ус
 
"Наблюдательной миссии не удалось установить, был ли внутри фургона гроб или нет", - отметили в СММ.
Прошлый раз ОБСЕ заметила машину с грузом-200 на границе с Россией 30 декабря.
 
В ОБСЕ сегодня также сообщили, что гаубицы ДНР стреляют в сторону Светлодарска.

Источник: korrespondent.net

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