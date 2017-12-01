В Украину идет оттепель

В Украине в ближайшие дни ожидается оттепель, сопровождаемая мокрым снегом и дождями, на дорогах будет гололедица. По прогнозу Укргидрометцентра, 13 января в западных областях ночью небольшой снег, днем умеренный мокрый снег с дождем, местами налипание мокрого снега, а на Закарпатье – сильные осадки.
На остальной территории страны в пятницу будет без существенных осадков, только ночью в северных областях небольшой, в восточных областях умеренный снег. Ветер преимущественно южный, 7-12 м/с, в западных областях, днем в Украине, кроме востока и юго-востока, порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.
Температура ночью составит 2…7°С мороза, в южных, центральных, восточных областях и в Карпатах – 8…13°С мороза. Днем будет от 4°С мороза до 1°С тепла, в Прикарпатье и крайнем юге – до 5°С тепла.
В Киеве в пятницу ожидается ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер южный, 7-12 м/с, днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью составит 5…7°С мороза, днем прогнозируется около 0°С.
В свою очередь ГСЧС просит украинцев быть острожными на улице и по возможности не пользоваться собственным автотранспортом.
Ранее синоптики заявляли, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел.
Источник: korrespondent.net
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Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
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Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
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Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
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Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
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Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
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Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
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Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
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