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12. 01. 2017

Для возвращения пленных нужна амнистия - Медведчук

 
Спецпредставитель Украины в Трехсторонней контактной группе Виктор Медведчук в интервью Аргументам и фактам в Украине рассказал, почему участникам переговоров сложно прийти к общему знаменателю. 
 
"Спикеры "партии войны" не скрывают, что заинтересованы в силовом решении конфликта, они предлагают ввести полную блокаду региона, они требуют воевать до победного конца. Не за людей – за территории! Для них Донбасс – всего лишь земля, они не думают о людях, которые там живут, а это более 3 миллионов наших сограждан; они не думают о том, как вернуть Донбасс в Украину", - заявил Медведчук.
 
Политик считает попытки отдельных политиков убедить украинцев в том, что мирные переговоры неэффективны, не только лживыми, но и крайне опасными.
 
"Минские соглашения утверждены резолюцией Совета Безопасности ООН, а это значит, что они получили статус международно-правового акта... Прекращение огня, отвод тяжелых вооружений (это ключевые, первоочередные задачи), обмен удерживаемыми лицами, восстановление социально-экономических связей с Донбассом, принятие законов об амнистии, особом статусе, выборах и утверждение изменений в Конституцию – все это пункты Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", - отметил Медведчук.
 
При этом формулу обмена пленными по принципу "всех на всех" политик считает несовершенной. 
 
"Суть проблемы в том, что удерживаемые украинской стороной лица в соответствии с действующим законодательством проходят по уголовным делам, в отношении них ведутся расследования, судебные разбирательства, многие уже осуждены и отбывают наказание. Чтобы дать разрешение на обмен таких лиц, нужно освободить их от уголовной ответственности или от отбывания наказания. А сделать это можно только в соответствии с вышеуказанным законом", - подытожил Медведчук. 
 
Медведчук объяснил, чем опасны идеи изоляции Донбасса

Виктор Медведчук, 

Источник: korrespondent.net

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