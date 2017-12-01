Суд обязал НАБУ закрыть "дело Мартыненко"

Соломенский райсуд Киева обязал Антикоррупционное бюро закрыть производство в отношении экс-нардепа Николая Мартыненко. Об этом сообщила пресс-служба депутата.

По данным адвоката Петра Бойко, решение суда является окончательным и обжалованию не подлежит.

Напомним, после обвинений в коррупции Мартыненко в конце 2015 года добровольно сложил депутатский мандат и отказался от иммунитета, чтобы, по его словам, не мешать расследованию.

После этого антикоррупционные органы Украины – НАБУ и САП – так и не вынесли Мартыненко подозрения в преступлении, хотя с момента его отказа от депутатского мандата прошло больше года.

"Это, однако, не помешало "антикоррупционерам" пиариться на теме так называемого "дела Мартыненко", время от времени анонсируя завершение расследования и привлечение бывшего депутата к уголовной ответственности", - отметила пресс-служба.

"Вчерашнее решение суда поставило точку в дешевом фарсе, который разыгрывался лещенками, сытниками и холодницкими. Я чист перед законом и всегда готов ответить за свои поступки. Надеюсь, что уже скоро политическую и юридическую ответственность понесут и организаторы моего незаконного преследования", - сказал Мартыненко, комментируя судебное решение.

Отметим, что мотивировочная часть решения по Мартыненко будет зачитана судом 16 января.

Ранее бывший депутат заявил о незаконных методах обыска, которые практикует НАБУ.

Источник: korrespondent.net