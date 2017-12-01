Высший совет правосудия отстранил судью Емельянова

Высший совет правосудия (ВСП) провел свое первое заседание и отстранил на два месяца от должности судью Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова, в отношении которого ведется уголовное производство.

Как передает Интерфакс-Украина, таким образом было удовлетворено представление заместителя генпрокурора, который просил временно отстранить Емельянова от должности судьи в связи с тем, что последний уже три месяца находится в статусе подозреваемого.

В свою очередь присутствующий на заседании Артур Емельянов заявил о неправомерности действий ГПУ.

"У прокуратуры ко мне претензии в связи с работой на административной должности. Нет претензий к работе как судьи", – сказал он и подчеркнул, что считает неправомерным ходатайство об отстранении его от исполнения обязанностей судьи.

Как сообщал Корреспондент.net, ГПУ подозревает Емельянова в вмешательстве в деятельность судебных органов, а также в незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда.

Напомним, ранее суд несколько раз отказывал ГПУ по делу судьи Емельянова.

Источник: korrespondent.net