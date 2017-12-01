Украина обменяется военным опытом с Мьянмой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Лайн заявил, что у стран есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

Во время визита главы МИД Украины в Республику Союз Мьянма Климкин встретился с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чи и главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайн.

"Главнокомандующий ВС Республики Союз Мьянма, которые не только защищают, но и поддерживают демократические изменения. Есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом", - прокомментировал Климкин встречу.

Напомним, с 11 по 16 января проходит турне Климкина по странам Юго-Восточной Азии.

Источник: korrespondent.net