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12. 01. 2017

Украина обменяется военным опытом с Мьянмой

 
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин после встречи с главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Лайн заявил, что у стран есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом. Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
 
Во время визита главы МИД Украины в Республику Союз Мьянма Климкин встретился с главой МИД Мьянмы Аун Сан Су Чи и главнокомандующим Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлайн.
 
"Главнокомандующий ВС Республики Союз Мьянма, которые не только защищают, но и поддерживают демократические изменения. Есть общий интерес в сотрудничестве и обмене опытом", - прокомментировал Климкин встречу.
 
Напомним, с 11 по 16 января проходит турне Климкина по странам Юго-Восточной Азии.

Источник: korrespondent.net

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