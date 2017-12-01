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12. 01. 2017

В ПАСЕ отказались продлевать полномочия России

Полномочия делегации России в ПАСЕ на январской сессии не будут продлены, заявил глава ассамблеи Педро Аграмунт на брифинге в Госдуме.

"Об этом можно говорить уже достаточно открыто: полномочия российской делегации в конце месяца не будут продлены",- сказал Аграмунт.
 
"Мне хотелось бы, чтобы было по-другому", - добавил он.

При этом Аграмунт отметил, что намерен при этом продолжить двусторонние контакты с Россией.
 
В свою очередь глава комитета российской Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что Россия не будет принимать участие в пленарных заседаниях ПАСЕ и работе ее комитетов в 2017 году.

Напомним, в 2014 и 2015 году ПАСЕ лишила Россию права голосовать на сессии, права участвовать в работе уставных органов и в мониторинге выборов.

Также отметим, что осенью ПАСЕ приняла резолюции по Украине.

Источник: korrespondent.net

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