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12. 01. 2017

Замена Саакашвили. Новый глава Одесской области

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового главу Одесской областной администрации.

На смену Михаилу Саакашвили пришел Максим Степанов, который ранее возглавлял государственное предприятие "Полиграфкомбинат Украина".

Порошенко лично приехал представлять Степанова и не преминул возможностью покритиковать Саакашвили.

Корреспондент.net собрал информацию о новом Одесском губернаторе.

Кто такой Степанов

Степанов родился 18 августа 1975 года в Сковородино Амурской области. В 1998 году окончил Донецкий государственный медуниверситет им. Горького, в 2004-м – Киевский национальный экономический университет по специальности "Международная экономика". Свободно владеет английским.

С 1999 по 2001 годон занимал должность заместителя генерального директора ГК "Торговый дом "Газ Украины" НАК "Нафтогаз Украины".

В 2003-2004 годах трудился в Государственной налоговой администрации Украины.

При Викторе Ющенко Степанов был первым вице-губернатором Одесской области. В 2011 году возглавил ГП "Полиграфкомбинат Украина", где и работал до последнего времени. В 2015-м на церемонии "Человек года – 2015" победил в номинации "Менеджер года".

 

Сам Степанов говорит, что в 2011 году, когда он возглавил "Полиграфкомбинат Украина", предприятие закончило с прибылью 3 миллиона гривен. Прошлый 2015-й год компания закончила с прибылью 172 миллиона гривен. По итогам 2016-го года Степанов ждет прибыли в 300 миллионов гривен.

Связи

Степанов имеет совместный бизнес с Леонидом Юрушевым, который спонсировал избирательные кампании Арсения Яценюка. Согласно Реестру юридических и физических лиц, Максим Степанов имеет долю в размере 61% в ООО "Республиканский правовой союз". Другим основателем компании является Леонид Юрушев, который имеет 30%.

Степанов – кум близкого соратника Игоря Коломойского – Игоря Палицы, который до Саакашвили возглавлял Одесскую область.

Конкурс

Вместе со Степановым документы на конкурс в главы Одесской ОГА подавали еще 30 претендентов. Три этапа конкурса прошли 20 декабря.

Как сообщили в конкурсной комиссии, Степанов набрал 14,48 балла из 20 возможных: 2 балла (максимально возможное число) за конкурс на знание законов, 5,18 за решение ситуационных задач и 7,3 балла на собеседовании. Второе место занял мэр Балты Сергей Мазур с 8,84 баллами.

Скандал при представлении

Порошенко грубо оборвал в Одессе одного из руководителей местных органов власти во время представления Степанова.

Говоря об увеличении бюджета органов местной власти, Порошенко внезапно прервался: "Опустите руку. Вам плохо?".

Из зала пытались что-то ответить президенту, но Порошенко заявил: "Вы, когда потом будете президентом – я Вас приглашу и Вы выступите вместо меня".

"Извините, я Вам пока что слова не давал. Вы назначены указом президента – прошу сесть. Если Вы хотите доложить президенту какую-то информацию, я Вам предоставлю эту возможность, садитесь", – сказал президент.

После встречи он позвал к себе главу администрации, который поднимал руку.

Позже бывший руководитель Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что человек, которого оборвал Порошенко – это представитель его команды Тарас Бойко.

Критика Саакашвили

Во время представления Степанова президент критиковал его предшественника Михаила Саакашвили.

В частности, Порошенко упрекнул Саакашвили за проблемы со строительством дорог, пиар и скандал вокруг Центра предоставления административных услуг.

Президент отметил, что на дорожное строительство в Украине в 2016 году было предусмотрено 12 миллиардов гривен, а в 2017 году предусмотрено 30 миллиардов.  

По его словам, в прошлом году Одесская область была второй в стране по бюджету на строительство дорог – ей запланировали из всех источников финансирования 1 миллиард 20 миллионов гривен на это, но "освоено чуть больше 900 миллионов", а "300 миллионов" – 30% средств, выделенных государством – Одесская область не использовала, "только разговорами занимались".

При этом по стоимости километра Одесса входит в четверку областей, где строительство дорог самое дорогое, сказал глава государства со ссылкой на данные международной неправительственной организации.

"Я думаю, что должны быть проведены качественные тендеры, своевременные проекты – и дорога на Родину президента должна быть достроена", – заявил Порошенко.

Он напомнил, что с Одессы начался эксперимент, когда средства от перевыполнения бюджета на таможне направляются на строительство дорог, который позже распространили на Львовскую и Ивано-Франковскую области.

"В этом году по моей инициативе мы распространили эту практику для всех областей Украины", – сказал президент и добавил, что 20 лет дороги не строились – теперь люди должны увидеть изменения.

При этом Порошенко возмутился, что таможня Одесской области – в отличие от Львовской и Ивано-Франковской – не показывала перевыполнения, а был лишь пиар:

"Из 10 месяцев – до октября 2016 года, пока было предыдущее руководство – только по 1 месяцу, августу, было перевыполнение и 22 миллиона поступило на строительство дорог. По остальным месяцам, по информации Министерства финансов и Фискальной службы, было недовыполнение. А только в декабре перевыполнение стало на 400 миллионов!.. Что хотите мне рассказывайте, но это документ", – заявил он.

Президент сказал, что Одесская область за последние 3 месяца, после смены руководства области, получила 330 миллионов гривен на дорожное строительство

"Этот темп должен быть сохранен в 2017 году. И дорога должна быть профинансирована и достроена – и не только до Рени, но и до Вилково, до Белгорода и в других районных центрах", – сказал Порошенко.

Он также упрекнул Саакашвили за заявления о препятствиях в работе одесского Центра предоставления административных услуг:

"Слушайте, никто в стране не слышал каких-либо сложностей с запуском Центра предоставления административных услуг. Нигде! Спокойно, по каждому областному центру. Здесь сидят губернаторы – президент хоть одним из центров занимался? Это даже не уровень губернатора, это уровень городского главы или главы райадминистрации. И спокойно, в комфортных условиях работают – это новое лицо власти, только не в Одессе".

Ответ Саакашвили

Саакашвили в ответ обвинил Порошенко во лжи. "Он говорит о деньгах, которые в его карман поступали", – заявил политик.

“Власть барыг, которая перешла на банальную торговлю должностями якобы через «конкурсы», представила очередного барыгу на должность главы областной администрации”, - отметил Саакашвили.

Источник: korrespondent.net

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