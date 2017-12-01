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12. 01. 2017

НАБУ открыло новое дело на депутата за декларацию

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство в отношении нардепа после анализа его электронной декларации о доходах. Об этом сообщается на сайте НАБУ.
 
"Детективы НАБУ зарегистрировали очередное уголовное производство по факту незаконного обогащения народным депутатом (ст.368-2, ч.3 Уголовного кодекса). Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по результатам анализа данных, приведенных в его электронной декларации", - сказано в сообщении.
 
Всего по результатам анализа электронных деклараций зарегистрировано 22 уголовных производства  в отношении действий 21 человека: шестерых народных депутатов, 11 судей, двух председателей районных государственных администраций, одного заместителя областного совета, одного руководителя центрального органа исполнительной власти.
 
Сведения о первых уголовных производствах были внесены в Единый реестр 17 ноября 2016 года.
 
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Источник: korrespondent.net

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