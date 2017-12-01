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12. 01. 2017

В Крыму задержали жену активиста Украинского культурного центра - СМИ

Российское ФСБ задержало не только активиста Украинского культурного центра Крыма Андрея Виноградова, о чем сообщалось сегодня, но и его жену Наталью, сообщили в Крымской правозащитной группе.

"Как стало известно Крымской правозащитной группе, в Симферополе, в доме семьи Виноградовых утром, 12 января, силовики провели обыск и изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны. После обыска обоих Виноградовых отвезли в "Управление ФСБ России по Республике Крым и городе Севастополе", - говорится в сообщении правозащитной группы, которую цитирует издание.

При этом в 14:00 жену Виноградова Наталью сотрудники спецслужб отпустили домой, при этом они взяли у женщины "расписку о неразглашении информации".

На днях ФСБ также задержала украинца на границе с Крымом. Мужчина изменил фамилию, чтобы попасть на полуостров.

Источник: korrespondent.net

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