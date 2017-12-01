Aвтор компромата на Трампа работал на республиканцев - СМИ

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который считают автором доклада о компромате Дональда Трампа, работал на республиканцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, Стил несколько лет работал на MI6 в России и Париже под дипломатическим прикрытием, а также в британском Форин-офисе в Лондоне.

После ухода из разведки он информировал ФБР о коррупции в Международной федерации футбола.

Затем Стила наняла базирующаяся в Вашингтоне компания FusionGPS для расследования Трампа от лица неназванных членов Республиканской партии, которые хотели помешать его выдвижению на пост кандидата в президенты от партии.