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12. 01. 2017

Aвтор компромата на Трампа работал на республиканцев - СМИ

Бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил, который считают автором доклада о компромате Дональда Трампа, работал на республиканцев.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам источников, Стил несколько лет работал на MI6 в России и Париже под дипломатическим прикрытием, а также в британском Форин-офисе в Лондоне.

После ухода из разведки он информировал ФБР о коррупции в Международной федерации футбола.

Затем Стила наняла базирующаяся в Вашингтоне компания FusionGPS для расследования Трампа от лица неназванных членов Республиканской партии, которые хотели помешать его выдвижению на пост кандидата в президенты от партии.

По данным BBC, изначально Стил был нанят Джебом Бушем – одним из 16 оппонентов Трампа на республиканских праймериз 2016 года.

Источники агентства сообщили, что Стил начал поставлять ФБР информацию о Трампе в июле, однако порвал контакты примерно за месяц до выборов 8 ноября из-за медленной реакции службы.

Ранее СМИ сообщили, что Кристофер Стил пустился в бега, так как "он боится быстрого и потенциально опасного ответного удара Москвы".

Корреспондент.net собрал главные тезисы доклада о компромате на Трампа.

Источник: korrespondent.net

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