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12. 01. 2017

Президент Таджикистана назначил сына мэром Душанбе

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон своим указом назначил своего старшего сына Рустама Эмомали исполняющим обязанности мэра Душанбе.

Как сообщает местное издание ASIA-Plus, 64-летний Махмадсаид Убайдуллоев, бессменный градоначальник Душанбе на протяжении последних 19 лет, отправлен в отставку. Также сняты с должностей всего его заместители и главы столичных районов.

При этом Убайдуллоев остался вторым лицом в государстве как председатель верхней палаты парламента Таджикистана.

Что касается 29-летнего Рустама Эмомали, то до сегодняшнего дня он возглавлял Агентство по госфинконтролю и борьбе с коррупцией. Он является самым молодым генералом в странах СНГ. Окончил Таджикский национальный университет по специальности Международные экономические отношения. Был слушателем курсов Дипакадемии при МИД РФ. Возглавляет Федерацию футбола Таджикистана.

Как сообщал Корреспондент.net, Эмомали Рахмон руководит Таджикистаном с 1992 года, уже четвертый срок подряд. Он является пожизненным лидером может баллотироваться на пост президента без ограничений.

Осенью 2016 года в Таджикистане ввели уголовную ответственность за оскорбление президента Рахмона.

Источник: korrespondent.net

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