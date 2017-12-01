НАПК распределило 398 млн на финансирование партий

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) распределило деньги, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности политических партий в 2017 году.

Согласно этому решению Радикальная партия получит 38,3 млн гривен, Самопомомич – 56,4 млн, Блок Петра Порошенко – 112,1 млн, Оппозиционный блок – 48,5 млн, Батькивщина – 29,2 млн, Народный фронт – 113,7 млн.

Всего на финансирование партий в 2017 году из госбюджета выделено более 398 млн гривен.

Также решением НАПК предусматривается выделение более 44 млн гривен партии Самопомич за соблюдение гендерной квоты на парламентских выборах 2014 года.

Напомним, что государственное финансирование уставной деятельности политических партий, началось с III квартала 2016 года. Таким образом, если в прошлом году партии получили средства только за III и IV кварталы, то в этом году они будут финансироваться ежеквартально в предусмотренном законодательством объеме.

Как сообщал Корреспондент.net, в 2016 году на финансирование политических партий в Украине было выделено 391 млн гривен. Больше всех средств получил Народный фронт, победивший на прошлых парламентских выборах – 100,5 млн гривен.

Источник: korrespondent.net