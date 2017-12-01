Судья Емельянов собирается через суд вернуться на работу

Судья Высшего хозсуда Артур Емельянов, который находится под следствием, собирается восстановиться на работе через суд.

Об этом сегодня заявил сам Емельянов после заседания Высшего совета правосудия, на котором судью отстранили от работы на два месяца, пишут Украинские новости.

Емельянов намеревается опротестовать решение Совета в административном суде. "Я уверен в абсурдности принятого решения и буду его обжаловать", - сказал судья.

По его мнению, Генпрокуратура оказала давление на Высший совет правосудия, поэтому члены Совета не смогли проявить объективность.

"Высший совет правосудия не устоял перед шантажом Генпрокуратуры ... поэтому было принято политически мотивированное, а не законное решение об отстранении меня от выполнения служебных обязанностей. Генпрокуратура путем давления и шантажа смогла добиться нужного для нее результата", - заявил Емельянов.

Как утверждает судья, прокуроры пытаются создать "опасный юридический прецедент", который позволит установить "неправовой режим" деятельности Генпрокуратуры на долгие годы вперед.

"Когда прокуроры получат желаемое, то любые новые дела против прокуроров и судей Генеральная прокуратура сможет безнаказанно решать по своему усмотрению. А это - прямой путь к узурпации власти и репрессиям", - считает Емельянов.

Напомним, Емельянову объявили о подозрении в октябре 2016 года. Судье вменяют "незаконное вмешательство в электронную систему принятия судебных решений".

При этом суды систематически отказывают Генпрокуратуре в ужесточении ограничительных мер против Емельянова, а сам судья уверен, что его дело скоро развалится.

Источник: korrespondent.net