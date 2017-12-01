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12. 01. 2017

США ввели новые санкции против Сирии

Минфин США ввел новые санкции против Сирии в связи с обнаруженными Организацией по запрещению химического оружия сведений о применении сирийскими властями хлора в апреле 2014 года. Об этом говорится в опубликованном заявлении на сайте ведомства.

В частности, санкции вводятся против Военно-воздушных сил Сирии, сил ПВО, Сирийской арабской армии, ВМФ, республиканской гвардии, а также организаций, занимающейся разработками технологий химического оружия.

Кроме того, санкции будут наложены на 18 сирийских генералов и полковников, связанных с применением запрещенного оружия.

В заявлении отмечается, что санкции подразумевают заморозку всех активов, размещенных в США, указанных лиц и ведомств, а также запрет гражданам США на ведение совместной с ними деятельности.

Как сообщал Корреспондент.net, в декабре 2016 года США расширили санкции против России из-за Сирии.

Также президент Барак Обама снял ограничения на поставку оружия союзникам США в Сирии.

Источник: korrespondent.net

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