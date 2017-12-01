В России ребенку сменили имя Расул на Путин

Семья из Александровского района Владимирской области РФ сменила имя своего двухлетнего сына Расула на Путин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую александровским ЗАГСом Екатерину Белоус.

По ее словам, в ЗАГС обратилась семья Джураевых.

"Мальчик родился в Москве и зарегистрирован в Москве. Но проживают они у нас, и имеют право обратиться к нам о смене имени ребеночку… Мы сделали запрос в Москву, там специалисты внесли эти изменения в документы и выслали нам новое свидетельство о рождении. И вчера ребеночек получил свидетельство о рождении уже с новым именем – его зовут Путин Джураев", – сказала Белоус.

Полное имя ребенка – Путин Джахонгирович Джураев.

По информации местных СМИ, семья Джураевых родом из Таджикистана. Они проживают в деревне Легково Александровского района, а сменить ребенку имя придумал его дед, большой поклонник Владимира Путина.

Как сообщал Корреспондент.net, летом 2016 года в Египте родился мальчик, которого назвали Путин Мухтар. Об этом сообщил отец ребенка, каирский журналист Моамен Мухтар.

Русскоязычные пользователи сети поздравили Мухтара-старшего с рождением сына, но посоветовали назвать ребенка Комне Мухтар.

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Источник: korrespondent.net