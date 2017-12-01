В ОБСЕ пообещали расширить миссию на Донбассе

Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии пообещал расширить деятельность миссии на Донбассе.

"В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и в дальнейшем ее расширять", - сказал Курц.

Он также отметил, что нет военного решения конфликтов на территории, где находятся наблюдатели ОБСЕ.

Кроме того, Курц рассказал, что миссия намерена ужесточить борьбу с исламистским терроризмом.

По его словам, военных действий против "Исламского государства" недостаточно, а в Европе нужно вводить дополнительные полицейские и превентивные меры.

Ранее Курц заявил, что Украина является приоритетом в ОБСЕ. Кроме того, новый глава ОБСЕ посетил Донбасс.

Источник: korrespondent.net