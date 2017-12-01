Лента RSS
Подписаться на ленту
12 января 2017, четверг, 22:14
-5°C
Завтра 0°C
-5°C
Завтра 0°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,95
  • € 2,08
12. 01. 2017

В ОБСЕ пообещали расширить миссию на Донбассе

Новый глава ОБСЕ и министр иностранных дел Австрии пообещал расширить деятельность миссии на Донбассе.

"В рамках нашего председательства основное внимание будет сфокусировано на том, чтобы поддерживать текущую работу Специальной мониторинговой миссии в Украине и в дальнейшем ее расширять", - сказал Курц.

Он также отметил, что нет военного решения конфликтов на территории, где находятся наблюдатели ОБСЕ.

Кроме того, Курц рассказал, что миссия намерена ужесточить борьбу с исламистским терроризмом.

По его словам, военных действий против "Исламского государства" недостаточно, а в Европе нужно вводить дополнительные полицейские и превентивные меры.

Ранее Курц заявил, что Украина является приоритетом в ОБСЕ. Кроме того, новый глава ОБСЕ посетил Донбасс.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Что касается вегетарианства. Слышали вы когда-нибудь, чтобы о недостатке умственных способностей говорили: тупой лев, глупая пантера, ну ты гепард! Нет? А про корову, овцу, барана? То-то и оно!

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

В Беларусь пришли морозы

Что в вас перевешивает:

  • Красота настоящей зимы 135 (56,5%)
  • Чувство холода 104 (43,5%)
Посмотреть результаты
Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.