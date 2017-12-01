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12. 01. 2017

Будущий глава Пентагона о России: Главная угроза

Кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис назвал Россию самой большой угрозой для США.

"Я бы рассматривал в качестве главной угрозы Россию и любую другую нацию, которая будет запугивать другие нации, соседствующие с ней", - заявил он на слушаниях по утверждению его кандидатуры в Сенате.

По словам Мэттиса, США следует взаимодействовать с Россией, как они взаимодействовали даже во время Холодной войны.

Генерал также обвинил российского президента Владимира Путина в стремлении расколоть НАТО. При этом он отметил ключевую значимость альянса для обеспечения безопасности США.

"История дает ясный урок: страны с сильными союзниками процветают, а те, у кого таких союзников нет, - гибнут", - заявил кандидат на пост главы Пентагона.

В качестве других угроз генерал назвал Китай и террористические организации.

Напомним, Мэттис ранее критиковал администрацию Барака Обамы за недостаточное  внимание ситуации в Украине. Россию он называл "хищным" государством и заявлял, что в Крыму и на Донбассе идет война с ее участием.

В связи с этим Корреспондент.net разбирался, кого Трамп хочет сделать главой Пентагона.

Также отметим, что будущий американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил Россию в захвате Крыма.

Источник: korrespondent.net

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