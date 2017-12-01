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12. 01. 2017

Порошенко подарил автомобиль родителям пятерни

Президент Петр Порошенко в ходе рабочего визита в Одессу посетил семью, в которой этим летом родилось одновременно пятеро детей, и подарил автомобиль.

"Это уникальная семья Оксаны Кобелецкой и Сергея Семенова, у которых в один день родилось пятеро детей - две девочки и три мальчика. Не с пустыми руками, а с ценным подарком - минивэном Пежо Expert Tepee 2.0.", - написал он в Facebook.

По словам президента, большой автомобиль семейного типа - именно то, что так нужно многодетной семье.

Напомним, в Одессе Порошенко представил нового губернатора .

А ранее Порошенко подарил школьнице часы.

Источник: korrespondent.net

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