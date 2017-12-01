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12. 01. 2017

В России выпустили сахар с изображением Трампа

В российском городе Тула выпустили сахар с изображением на упаковке избранного американского президента Дональда Трампа, сообщает РИА Новости в Facebook.

Агентство отметило, что производители продукции сделали это в надежде на то, что отношения России и США "станут слаще".

На упаковке рядом с изображением Трампа размещена надпись "Избран 45-ый президент  США Дональд Трамп".

Ранее в России выпустили смартфон в честь "величия Путина".

В России также продают детскую кровать в виде ЗРК Бук.

Источник: korrespondent.net

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