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12. 01. 2017

Будущий глава ЦРУ: Россия вторглась в Украину

Кандидат на должность директора ЦРУ Майк Помпео обвинил Россию во вторжении в Украину, передает USA Today.

"Россия начала агрессивно утверждаться в мире, ворвавшись в Украину и оккупировав ее территорию, угрожая Европе и при этом не делая почти ничего, чтобы помочь уничтожению Исламского государства", - сказал Помпео.

Будущий глава ЦРУ также заявил, что согласен с выводами американских спецслужб, что Москва стоит за кибератакми с целью повлиять на американские выборы.

Сегодня также будущий глава Пентагона назвал Россию главной угрозой.

Кроме того, на днях будущий американский госсекретарь Рекс Тиллерсон обвинил Россию в захвате Крыма.

Источник: korrespondent.net

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